В МЧС обратились к казахстанским дачникам с предупреждением о кострах

«В действующих в настоящее время Правилах пожарной безопасности, которые утверждены в 2022 году, эта норма прописана в п.174 “В условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды в городах, сельских населенных пунктах и предприятиях, дачных поселках, садовых участках не допускаются разведение костров, проведение пожароопасных работ, розжиг углей, мусора, отходов, сухой травы, а также топка нестационарных печей, кухонных очагов и котельных установок, работающих на жидком, твердом и газообразном топливе”, — пояснили в МЧС РК.