«Минскводоканал» отреагировал на строительство пруда-накопителя под Жодино

«Минскводоканал» отреагировал на строительство нового пруда-накопителя под Жодино. Подробности озвучил директор предприятия «Минскводоканал» Федор Римашевский, передает БелТА.
Сообщается, что в Смолевичском районе под Жодино ведется строительство пруда-накопителя № 19, который предназначен для складирования осадка сточных вод, образующегося в результате работы Минской очистной станции.
— Если говорить о новом, 19-м, пруде-накопителе, то его необходимость обоснована тем, что в результате эксплуатации Минской очистной станции образуется осадок сточных вод, и этот осадок необходимо, соответственно, складировать, — уточнил специалист.
Римашевский добавил, что площадка указанного объекта наиболее оптимально подходит для складирования сточных вод. Вместе с тем он акцентировал внимание, что данный объект проектируется и строится с соблюдением всех необходимых норм. Директор «Минсководоканала» заявил, что пруд-накопитель прошел экологическую экспертизу. Так, данный факт говорит о том, что он соответствует всем требованиям и нормам по экологической безопасности.
— Если говорить по времени эксплуатации данного объекта, то, по опыту эксплуатации предыдущего объекта-аналога, это порядка 6 лет, — обратил внимание директор предприятия «Минскводоканал».
Специалист заметил, что срок может немного колебаться в ту или иную сторону.
Тем временем мы узнали, кто может выкупить арендное жилье в Беларуси, 2025: военнослужащие и приравненные к ним, жители сел и небольших городов, работники лесного хозяйства.
Ранее Госстандарт запретил продавать в Беларуси популярный молочный шоколад из России.
А еще Минтруда сказало белорусам про сокращенный рабочий день в субботу 26 апреля.