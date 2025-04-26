«Минскводоканал» отреагировал на строительство пруда-накопителя под Жодино

Римашевский добавил, что площадка указанного объекта наиболее оптимально подходит для складирования сточных вод. Вместе с тем он акцентировал внимание, что данный объект проектируется и строится с соблюдением всех необходимых норм. Директор «Минсководоканала» заявил, что пруд-накопитель прошел экологическую экспертизу. Так, данный факт говорит о том, что он соответствует всем требованиям и нормам по экологической безопасности.