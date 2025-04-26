Автобус протаранил легковушку в Уфе: пострадали две девочки

В Уфе при ДТП с маршрутным автобусом и легковушкой пострадали две девочки. Об этом сообщила городская Госавтоинспекция.
Авария случилась около двух часов дня 26 апреля на улице Комарова. Водитель за рулем «НефАЗа» 51-го маршрута врезался в попутный Renaul Logan. ГАИ опубликовала момент столкновения.
Двух девочек-пассажирок иномарки с подозрением на травмы отвезли в больницу.
Как уточнили в дорожной полиции, автобус совершал только второй круг. В салоне сидели 10 человек. Никто из них не пострадал.
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