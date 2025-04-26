Петербуржцы бросили все дела и пришли на открытие фонтанов в Петергофе

«Ключевым учебником этих символов для нас является книга, изданная в 1705 году по личному распоряжению Петра Великого под названием “Символы и эмблемата”. В этом сборнике, в этом альбоме Петр попросил отобразить все ключевые трактовки различных как раз символических гербовых значений XVIII века и барочной культуры. То есть, что значит каждая конкретная завитушка, каждая конкретная пирамидка», — пояснил Белоусов.