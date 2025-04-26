Петербуржцы бросили все дела и пришли на открытие фонтанов в Петергофе

Запуск водных конструкций начался с знаменитого фонтана «Самсон». Скульптура ветхозаветного героя, разрывающая пасть льва, из года в год радует гостей и жителей Северной столицы. Памятник посвящен великим русским победам, его установили в честь 25-й годовщины Полтавской битвы — главного сражения Северной войны.
Речь на открытии произнес директор ГМЗ Роман Ковриков. По словам нашего журналиста, никто не видел, откуда вещал директор, но после его громогласной фразы «фонтаны пустить» вода постепенно пошла. Затем Роман Ковриков вышел к журналистам и рассказал о трехсотлетней работе фонтанов и о том, какую большую работу провели в заповеднике к открытию.
По словам директора заповедника, в этом году Петергоф не изменяет свою тарифную политику. Будут добавлены несколько обязательных льгот для многодетных семей, а также для защитников отечества и участников СВО, члены их семей также смогут ежедневно бесплатно посещать музей-заповедник.
«Весенний праздник фонтанов — это наше заглавное первое событие этого сезона. Он пройдет 17 мая и будет посвящен возрождению Петергофа», — анонсировал главное мероприятие Петергофа Роман Ковриков.
Среди тех, кто приехал 26 апреля в Петергоф, был и Денис Чекан, заведующий сектором отдела фонтанов и гидротехнических сооружений.
Открытие посетил и Александр Белоусов, начальник редакционно-издательского отдела. Он рассказал журналистам, что петербуржцы, гуляя по парку, наблюдая за фонтанами, структурой, осознавали, что в них закладывал Петр Великий и его современники. Однако сегодня, спустя столетия, с изменением мышления и семантических значений, не все могут разгадать смысл, зашифрованный в фонтанах. Для этого нужна помощь.
К счастью, сотрудники музея-заповедника, а также данные, собранные в путеводителях, картах и из других научных трудов, помогают лучше понять грандиозный смысл этого места.
«Ключевым учебником этих символов для нас является книга, изданная в 1705 году по личному распоряжению Петра Великого под названием “Символы и эмблемата”. В этом сборнике, в этом альбоме Петр попросил отобразить все ключевые трактовки различных как раз символических гербовых значений XVIII века и барочной культуры. То есть, что значит каждая конкретная завитушка, каждая конкретная пирамидка», — пояснил Белоусов.
Язык аллегории очень сложен для понимания, но спустя время сооружения обрастают дополнительными смыслами уже как раз людей следующих поколений. Как известно, фонтан «Самсон» был разрушен в годы Великой Отечественной войны. Благодаря великому труду реставратора, прежде всего, Симонову, фонтан удалось воссоздать. И скульптор придал фигуре Самсона иное значение.
«Значение торжества человека, природы, торжества как раз нового советского человека, который побеждает льва. То есть передает не только символ знаменитой Полтавской баталии, но и символ победы Советского Союза в Великой Отечественной войне», — напомнил начальник редакционно-издательского отдела.
Спикер также ответил на вопрос нашего журналиста про самые посещаемые часы Петергофа. Выяснилось, что в апреле в заповедник приходит не так уж и много людей. Но как только включают фонтаны парк наполняется огромным количеством людей.
«Сколько людей уже только в эту прохладную погоду, но уже гуляют по нашим паркам. Май тоже очень посещаемый месяц, один из самых пиковых», — ответил Белоусов.
Конечно, Римские фонтаны также включили. Среди них композиция Адам и Ева. Радостные жители Петербурга прошагали по Петергофу и рассказали нашему журналисту, что цена в 750 за входной билет — вполне приемлемая.
Несмотря на то, что сегодня в городе ярко сияет солнце, температура воздуха оставляет желать лучшего. Предчувствуя, что петербуржцы могут заболеть, на территории заповедника развернули продажу платков — по 1200 рублей за 1 палантин.
В парке жителей и гостей города на Неве радовали не только фонтаны, но и милые пушистые звери. Среди посетителей заповедника оказались белки. Они были только рады орешкам и вниманию петербуржцев. А в чашах фонтанов размеренно плавали утки и селезни.