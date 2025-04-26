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Казахстанцев предупредили о ночных заморозках в одном из регионов страны

Синоптики предоставили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по Казахстану на 27 апреля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +19° 5 м/с 94% 756 мм рт. ст. +18°
Источник: Zakon.kz

По данным РГП «Казгидромет», на большей части Казахстана на погоду будет оказывать влияние Западный циклон.

«Он принесет дожди с грозами. На севере и западе страны ожидаются ливни, на западе, севере и в центре Казахстана возможно выпадение града», — рассказали синоптики.

По республике прогнозируют усиление ветра, на юге — пыльную бурю, на юго-востоке и западе в ночные и утренние часы — туман.

Ночью на севере и востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются заморозки до — 1.

В Кызылординской области, а также на севере, западе, в центре и предгорных районах Туркестанской области, на северо-востоке и востоке Мангистауской области сохранится высокая пожарная опасность.

На северо-западе Жамбылской и на юге Актюбинской областей ожидается высокая пожарная опасность.

Ранее синоптики предоставили предварительный прогноз погоды в Алматы на ближайшие семь дней. По данным РГП «Казгидромет», в мегаполисе ожидается резкое повышение температуры до +33°C.