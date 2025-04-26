«Очаг болезнетворных бактерий, источник шума и даже пожара». ЖКХ Минска заявило о недостатках мусоропровода в жилых домах

ЖКХ Минска сказало про главные недостатки мусоропровода в жилых домах. Подробности озвучили в пресс-службе Минского городского жилищного хозяйства.
«Зачем избавляться от мусоропровода? Мусоропровод — один из атрибутов комфортной жизни в многоэтажном доме, однако он имеет ряд недостатков», — подчеркнули в организации.
Сообщается, что со временем ствол мусоропровода покрывается грязью, становится очагом болезнетворных бактерий и микробов. Кроме того, появляется неприятный запах, проникающий в квартиры. В ЖКХ добавляют, что мусоропровод может служить источником шума. К примеру, когда в него выбрасывают банки. А еще он может быть источником пожара.
«Зачастую в домах с мусоропроводами жители не сортируют отходы, даже если во дворе есть контейнеры для раздельного сбора», — заметили в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что мусоропровод также может служить источником потерь тепла в квартире. Так, при неплотных или приоткрытых клапанах он превращается в вентиляционную шахту, через которую начинает уходить тепло с лестничных площадок и даже из квартир.
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