«Очаг болезнетворных бактерий, источник шума и даже пожара». ЖКХ Минска заявило о недостатках мусоропровода в жилых домах

Сообщается, что со временем ствол мусоропровода покрывается грязью, становится очагом болезнетворных бактерий и микробов. Кроме того, появляется неприятный запах, проникающий в квартиры. В ЖКХ добавляют, что мусоропровод может служить источником шума. К примеру, когда в него выбрасывают банки. А еще он может быть источником пожара.