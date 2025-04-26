В Самару прибыла «Эстафета Победы» 25 апреля

Ранее мы писали о том, что в Самаре в этом году шествие «Бессмертного полка» пройдет в очном формате 9 мая. Также, в День победы пройдут праздничные мероприятия. Одним из них станет концерт рок-группы «Чайф» и певицы Валерии (0+). А 10 мая жители Самары смогут наблюдать грандиозное авиашоу группы «Русь».