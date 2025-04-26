В Самару прибыла «Эстафета Победы» 25 апреля

Самарская область приняла участников «Эстафеты Победы вдоль внешних границ государств — участников СНГ» (6+).
25 апреля принимающие участие в акции приехали в областную столицу. Они возложили цветы к Вечному огню на площади у Дома правительства. В мероприятии также принимали участие несколько чиновников.
Далее проходило вручение отряду учащихся знамени «Юные друзья пограничников». В регионе более 250 ребят принимают участие в этом движении (6+).
26 апреля участники «Эстафеты» проведут открытие 9-х областных соревнований по футболу «Кубок Героев-пограничников» (6+). Они будут посвящены памяти военнослужащих пограничной службы, погибших в ВОВ.
Ранее мы писали о том, что в Самаре в этом году шествие «Бессмертного полка» пройдет в очном формате 9 мая. Также, в День победы пройдут праздничные мероприятия. Одним из них станет концерт рок-группы «Чайф» и певицы Валерии (0+). А 10 мая жители Самары смогут наблюдать грандиозное авиашоу группы «Русь».
Больше интересного уже в нашем телеграм-канале «МК в Самаре».