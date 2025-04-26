Власти Гагаузии опубликовали программу национального праздника «Хедерлез»

6 мая на конеферме в Чадыр-Лунге будет работать выставка-ярмарка, зрителям покажут национальные игры и гагаузскую борьбу, угостят национальными блюдами и напитками, а также проведут конноспортивные соревнования и конкурс на лучший булгур.