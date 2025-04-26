Власти Гагаузии опубликовали программу национального праздника «Хедерлез»

Хедерлез пройдет 6 мая в Чадыр-Лунге!
Об этом сообщила пресс-служба башкана и Исполнительного комитета Гагаузии.
Исполнительный комитет АТО Гагаузия приглашает на главный весенний праздник- HEDERLEZ GAGAUZ YADA 2025.
6 мая
Начало в 10:00.
г. Чадыр-Лунга, конеферма «At-Prolin».
- Ярмарка-выставка «Halk Ustalar “.
- Национальные игры и гагаузская борьба.
- Детские мастер-классы и веселые развлечения.
- Гастрозона с традиционными угощениями.
- Красочные фотозоны.
11:00 — Торжественное открытие и конные шоу.
12:10 — Кулинарный конкурс «Bulgur».
Приходите всей семьей — праздник весны, традиций и гагаузского гостеприимства ждет вас!