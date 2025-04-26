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Власти Гагаузии опубликовали программу национального праздника «Хедерлез»

6 мая на конеферме в Чадыр-Лунге будет работать выставка-ярмарка, зрителям покажут национальные игры и гагаузскую борьбу, угостят национальными блюдами и напитками, а также проведут конноспортивные соревнования и конкурс на лучший булгур.

Источник: Комсомольская правда

Хедерлез пройдет 6 мая в Чадыр-Лунге!

Об этом сообщила пресс-служба башкана и Исполнительного комитета Гагаузии.

Исполнительный комитет АТО Гагаузия приглашает на главный весенний праздник- HEDERLEZ GAGAUZ YADA 2025.

6 мая

Начало в 10:00.

г. Чадыр-Лунга, конеферма «At-Prolin».

10:00—17:00.

  • Ярмарка-выставка «Halk Ustalar “.
  • Национальные игры и гагаузская борьба.
  • Детские мастер-классы и веселые развлечения.
  • Гастрозона с традиционными угощениями.
  • Красочные фотозоны.

11:00 — Торжественное открытие и конные шоу.

12:10 — Кулинарный конкурс «Bulgur».

‍ ‍Приходите всей семьей — праздник весны, традиций и гагаузского гостеприимства ждет вас!