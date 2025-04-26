Собянин: Первый участок Рублево-Архангельской линии будет готов в 2026 году

«Тоннелепроходческий комплекс “София” построит левый перегонный тоннель между станциями “Звенигородская” и “Шелепиха”, преодолев порядка 350 м до подземной демонтажной камеры. Задача непростая, поскольку работы будут вестись в сложных геологических условиях — в обводненных грунтах», — написал мэр.