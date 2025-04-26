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Собянин: Первый участок Рублево-Архангельской линии будет готов в 2026 году

Стартовала финальная проходка щита на первом пусковом участке Рублево-Архангельской линии метро. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: Софья Сандурская/ТАСС

«Тоннелепроходческий комплекс “София” построит левый перегонный тоннель между станциями “Звенигородская” и “Шелепиха”, преодолев порядка 350 м до подземной демонтажной камеры. Задача непростая, поскольку работы будут вестись в сложных геологических условиях — в обводненных грунтах», — написал мэр.

По его словам, уже выполнена проходка правого тоннеля на участке «Звенигородская» — «Шелепиха», левый планируется завершить летом.

«Полностью закончим строительство первого участка новой линии — от станции “Шелепиха” до “Бульвара Генерала Карбышева” — в следующем году», — подчеркнул Собянин.