МАРТ проверил места продажи искусственных цветов в преддверии Радуницы

В 59 объектах (48%) установлены нарушения законодательства о торговле и защите прав потребителей. В их числе — отсутствие ценников, не доведение до сведения покупателей сведений о товарах, отсутствие информации о продавце, месте нахождения, книги замечаний и предложений, режиме работы, отсутствие или ненадлежащее оформление нагрудных знаков у продавцов.