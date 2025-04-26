МАРТ проверил места продажи искусственных цветов в преддверии Радуницы

Инвентарь в аренду и дополнительные контейнеры для мусора. Как кладбища Минска готовят к Радунице.
В 59 объектах (48%) установлены нарушения законодательства о торговле и защите прав потребителей. В их числе — отсутствие ценников, не доведение до сведения покупателей сведений о товарах, отсутствие информации о продавце, месте нахождения, книги замечаний и предложений, режиме работы, отсутствие или ненадлежащее оформление нагрудных знаков у продавцов.
Кроме того, в Могилеве выявлены факты реализации искусственных цветов в неустановленных местах. Соответствующая информация направлена в Могилевский городской исполнительный комитет для принятия мер реагирования.
Субъектам, допустившим нарушения, направлены рекомендации об их устранении.