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МАРТ проверил места продажи искусственных цветов в преддверии Радуницы

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) провели мониторинг 124 торговых объектов и других мест реализации искусственных цветов в преддверии Радуницы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

Инвентарь в аренду и дополнительные контейнеры для мусора. Как кладбища Минска готовят к Радунице.

В 59 объектах (48%) установлены нарушения законодательства о торговле и защите прав потребителей. В их числе — отсутствие ценников, не доведение до сведения покупателей сведений о товарах, отсутствие информации о продавце, месте нахождения, книги замечаний и предложений, режиме работы, отсутствие или ненадлежащее оформление нагрудных знаков у продавцов.

Кроме того, в Могилеве выявлены факты реализации искусственных цветов в неустановленных местах. Соответствующая информация направлена в Могилевский городской исполнительный комитет для принятия мер реагирования.

Субъектам, допустившим нарушения, направлены рекомендации об их устранении.