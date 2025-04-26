Мигрантам в Ростове предложили работать в салонах красоты

В 2025 году Ростовская область увеличит квоту на трудоустройство иностранных граждан более чем в два раза. Среди новых вакансий в донской столице — работа в салонах красоты и парикмахерских. Об этом сообщили в администрации Ростова.
По данным Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Ростовской области, на 1 декабря 2024 года в Ростове-на-Дону зарегистрировано 15 тысяч иностранцев, из которых более 30% официально работают в 293 организациях города. Основные сферы их занятости — торговля, логистика, производство, строительство и общественное питание.
В 2024 году Центр занятости Ростова подготовил 91 заявку на привлечение мигрантов по 24 профессиям. Сейчас сформировано еще 16 предложений, включая такие специальности, как изготовление мебели, обуви, спецодежды, а также оказание косметических услуг в салонах красоты и парикмахерских. Таким образов власти намерены перевести нелегальных мигрантов статус легальных.
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