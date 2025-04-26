Впервые в Казахстане провели роботизированную онкохирургическую операцию

«Это открывает новые перспективы в лечении. В отличие от ранее применявшихся полуавтоматических систем, использование Sage bot SR-2000 позволило выйти на качественно новый уровень хирургической точности, визуализации и контроля. Это открывает новые перспективы в лечении онкологических заболеваний, ранее считавшихся технически труднодоступными», — сообщили в институте.