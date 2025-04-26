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Впервые в Казахстане провели роботизированную онкохирургическую операцию

Новые перспективы в лечении пациентов.

Источник: Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

АСТАНА, 26 апр — Sputnik. Казахский НИИ онкологии и радиологии заявил о проведении первой в стране высокотехнологичной роботизированной онкохирургической операции.

Уникальное хирургическое вмешательство выполнено при запущенной стадии онкологического заболевания и включало удаление пораженной почки и регионарных лимфатических узлов.

Операция была успешно проведена с использованием роботизированной хирургической платформы нового поколения, обладающей широкими возможностями для выполнения малоинвазивных вмешательств даже в сложных клинических ситуациях.

«Это открывает новые перспективы в лечении. В отличие от ранее применявшихся полуавтоматических систем, использование Sage bot SR-2000 позволило выйти на качественно новый уровень хирургической точности, визуализации и контроля. Это открывает новые перспективы в лечении онкологических заболеваний, ранее считавшихся технически труднодоступными», — сообщили в институте.

Также эксперты перечислили преимущества роботизированной операции:

  • повышенная эффективность при распространенных формах рака;
  • минимальная травматизация тканей при сохранении объема вмешательства;
  • 3D-визуализация операционного поля для повышения точности;
  • микрохирургическая маневренность инструментов;
  • снижение физической нагрузки на операционную бригаду;
  • интеллектуальные системы защиты пациента.

«Это событие стало важной вехой в развитии онкохирургии в Казахстане. Мы гордимся тем, что внедрение передовых технологий позволяет нам оказывать помощь пациентам даже в самых сложных клинических случаях», — отметил директор КазНИИОиР Ербол Бекмухамбетов.

Успешное внедрение роботизированной хирургии подтверждает стремление обеспечивать казахстанским пациентам доступ к современным и эффективным методам лечения, подчеркнули в институте.