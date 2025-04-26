«Горьковскую» на два дня закроют для пассажиров из-за ремонта эскалатора

Вход на станцию «Горьковская» в будни закрывали с 8:10 до 9:50 и ограничивали с 17:00 до 19:00 с февраля. Предполагалось, что с 24 апреля вестибюль вернётся к обычному режиму, но при обкатке эскалатора выявили дефект звездочек натяжного устройства лестничного полотна. Сроки ограничений продлили для замены деталей.