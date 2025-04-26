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«Горьковскую» на два дня закроют для пассажиров из-за ремонта эскалатора

В первые выходные мая пассажиры не смогут воспользоваться вестибюлем «Горьковской». Об изменениях в работе станции 26 апреля предупредили в петербургском метрополитене.

Источник: Фонтанка.ру

Как сообщили в пресс-службе, 3 и 4 мая вестибюль закроют на вход и выход, чтобы выполнить работы в уровне платформы перед эскалатором с демонтажем плиты перекрытия. Это финальный этап капитального ремонта эскалатора, который продлили до 7 мая.

Вход на станцию «Горьковская» в будни закрывали с 8:10 до 9:50 и ограничивали с 17:00 до 19:00 с февраля. Предполагалось, что с 24 апреля вестибюль вернётся к обычному режиму, но при обкатке эскалатора выявили дефект звездочек натяжного устройства лестничного полотна. Сроки ограничений продлили для замены деталей.

«Время закрытия и ограничения входа в вестибюль может изменяться в сторону уменьшения по фактическому пассажиропотоку», — уточнили в пресс-службе метро.