В Иркутской области стартовал конкурс «Я — ветеринар 2025»

КП-Иркутск запустила фотоконкурс «Я — ветеринар Иркутской области 2025». Онлайн-соревнование проходит среди специалистов государственных ветстанций. Все желающие могут заполнить анкету по ссылке и принять участие. Для этого необходимо фото в форме или на рабочем месте, а также небольшой рассказ о себе и о том, за что любите профессию.
Важно! Голосование завершится в 18:00 25 мая 2025 года. Самого обаятельного и доброго доктора Айболита выберут читатели КП-Иркутск. Каждый пользователь может поставить «сердечко» один раз в 24 часа. Напомним, что накрутка голосов запрещена!
После окончания фотоконкурса в газете «Комсомольская правда» и на сайте КП-Иркутск будет опубликована итоговая статья с личными фото. Также победителей пригласят в программу на радио «Комсомольская правда» в Иркутске на 91,5 FМ. А самое приятное — трое лидеров получат специальные призы.