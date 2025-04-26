В Иркутской области стартовал конкурс «Я — ветеринар 2025»

КП-Иркутск запустила фотоконкурс «Я — ветеринар Иркутской области 2025». Онлайн-соревнование проходит среди специалистов государственных ветстанций. Все желающие могут заполнить анкету по ссылке и принять участие. Для этого необходимо фото в форме или на рабочем месте, а также небольшой рассказ о себе и о том, за что любите профессию.