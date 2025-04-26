Омские энергетики перешли на режим повышенной готовности

В Омской области разыгралась непогода: усиливается ветер, его скорость местами достигнет 25 метров в секунду. Из-за неблагоприятного прогноза на 27−29 апреля филиал «Омскэнерго» перевели в режим повышенной готовности.
«Для оперативного устранения возможных технологических нарушений в работе сети организовано 214 бригад: 909 специалистов и 264 единицы техники. Приоритетная задача — обеспечение электроснабжения социально значимых и инфраструктурных объектов. С этой целью в резерве находится 32 передвижных дизель-генератора мощностью от 30 кВт», — сообщила пресс-служба «Россети Сибирь».
Энергетики призвали омичей не игнорировать правила электробезопасности. В ненастье нельзя подходить к ЛЭП. Не следует оставлять без внимания случаи повреждения сетей — о них необходимо сообщать в аварийную службу.
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