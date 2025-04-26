В Петроградском районе Петербурга построят общежитие для спортсменов

Здание будет построено на Ремесленной улице. На первых этажах там разместят бассейн, медпункт, медиацентр и танцевальные залы. А в жилых комнатах создадут санузлы с душевыми кабинами. На самой же прилегающей территории обустроят парковки для велосипедов и машин и выполнят озеленение.