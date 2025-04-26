«Задолженность по выплате составила 38 000 рублей». В Минске коммерческая фирма выплатила зарплату 14 сотрудникам после вмешательства прокуратуры

Сообщается, что прокуратура Центрального района столицы в момент надзора за исполнением законодательства о труде обнаружила факт несвоевременной выплаты зарплаты в одной из коммерческих фирм в размере более 38 000 рублей. Было установлено, что в январе 2025 года у организации образовалась задолженность по выплате зарплаты 14 сотрудникам. В прокуратуре напомнили, что несвоевременная выплата является грубым нарушением статьи 73 Трудового кодекса Беларуси.