«Людей не боится, ведет себя злобно». Под Брагином милиция застрелила агрессивную лису, которая прибежала в деревню

Говорится, что днем 25 апреля в Брагинский РОВД поступила информация от жительницы деревни Новая Гребля. Она сообщила, что возле ее дома бегает лиса, которая не боится людей и ведет себя злобно. На указанное место немедленно выехали сотрудники милиции.