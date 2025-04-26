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«Людей не боится, ведет себя злобно». Под Брагином милиция застрелила агрессивную лису, которая прибежала в деревню

Милиция застрелила агрессивную лису, прибежавшую в деревню под Брагином.

Источник: Комсомольская правда

Милиция застрелила агрессивную лису, прибежавшую в деревню под Брагином. Подробности опубликованы в официальном телеграм-канале газеты «На страже» и журнала «Милиция Беларуси».

«В Брагинском районе милиционеры обезвредили агрессивное дикое животное», — говорится в сообщении.

Говорится, что днем 25 апреля в Брагинский РОВД поступила информация от жительницы деревни Новая Гребля. Она сообщила, что возле ее дома бегает лиса, которая не боится людей и ведет себя злобно. На указанное место немедленно выехали сотрудники милиции.

В сообщении сказано, что лиса, заметившая людей, начала вести себя агрессивно, металась из стороны в сторону, периодически пытаясь броситься на милиционеров.

«С учетом реальной угрозы, стражи порядка приняли решение об использовании огнестрельного оружия», — уточнили в сообщении.

Отмечается, что животное было локализовано в нежилой постройке и прицельным выстрелом лису обезвредили. Никто из людей не пострадал.

Тем временем массовое ДТП с шестью автомобилями случилось на МКАД в Минске.

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