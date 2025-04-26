В Петербурге пошел снег

С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 апр — РИА Новости. Сильный снег пошел в субботу днем в южной части Санкт-Петербурга, передает корреспондент РИА Новости.
Так, в Московском районе редкие снежинки быстро сменились интенсивным снегопадом, который закончился приблизительно через 10 минут. Снег тает, опускаясь на землю, но короткое время его можно заметить на газонах и крышах припаркованных машин.
Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупреждал об «отдельных зарядах» мокрого снега, начиная с пятницы, на фоне плюсовой температуры в дневное время.
Согласно данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сейчас в Петербурге около 5 градусов тепла, облачно.