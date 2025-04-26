Спецкомбинат КБО сказал, надо ли оплачивать въезд на авто на кладбище на Радуницу в Минске

Сообщается, что в обычные дни за проезд на автомобиле взимается плата, которая утверждена прейскурантом. Исключение делают для ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата при предъявлении ими удостоверения, а также для некоторых других категорий граждан.