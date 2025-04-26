Спецкомбинат КБО сказал, надо ли оплачивать въезд на авто на кладбище на Радуницу в Минске

Спецкомбинат КБО сказал, нужно ли оплачивать въезд на авто на кладбище в Минске на Радуницу, которая выпала в 2025 году на 29 апреля. Подробности агентству «Минск-Новости» сообщили в Спецкомбинате КБО.
«По сложившейся практике, на Радуницу въезд автомобилей на крупные кладбища, где установлены шлагбаумы, будет бесплатным», — подчеркнули в сообщении.
Сообщается, что в обычные дни за проезд на автомобиле взимается плата, которая утверждена прейскурантом. Исключение делают для ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата при предъявлении ими удостоверения, а также для некоторых других категорий граждан.
Ранее спецкомбинат КБО рассказал о ремонтах на минских кладбищах.
Кроме того, спецкомбинат КБО сказал, могут ли белорусы заранее бронировать места на кладбище.
А еще спецкомбинат КБО сообщил, что мест на открытом в 2021 кладбище «Лесное» хватит еще на три — четыре года.
Тем временем спецкомбинат сказал, что белорусы не имеют права развеивать прах умерших и хранить его дома.
Вместе с тем спецкомбинат КБО уточнил, что услуга по уборке захоронения в Минске перед Радуницей обойдется в 116 — 230 рублей.
Также мы писали, что «Минсктранс» увеличит количество автобусов на Радуницу.