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В Онкоцентре Калининградской области открыли гостиницу

Новое учреждение предлагает 24 комфортных номера.

Источник: Аргументы и факты

В Онкоцентре Калининградской области открыли гостиницу для иногородних пациентов. В них также разрешено размещаться их сопровождающим. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

Новое учреждение предлагает 24 комфортных номера (двух- и четырехместных) с индивидуальными санузлами, а также специальные номера для маломобильных граждан. Для удобства пациентов предусмотрены хозяйственная комната и буфетная зона.

Напомним, ранее мы писали, что Во время донорской акции в Калининграде собрали около 50 литров крови.