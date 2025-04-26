В Онкоцентре Калининградской области открыли гостиницу для иногородних пациентов. В них также разрешено размещаться их сопровождающим. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.
Новое учреждение предлагает 24 комфортных номера (двух- и четырехместных) с индивидуальными санузлами, а также специальные номера для маломобильных граждан. Для удобства пациентов предусмотрены хозяйственная комната и буфетная зона.
Напомним, ранее мы писали, что Во время донорской акции в Калининграде собрали около 50 литров крови.