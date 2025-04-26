Более тысячи художников собрал масштабный пленэр в музее-заповеднике «Царицыно»

«Проект “АРТерия” появился в октябре 2024 года. Его цель — поддержать юных москвичей, которые увлекаются творчеством. Для ребят организуют лекции и мастер-классы популярных художников, арт-олимпиады и арт-челленджи. Одно из таких мероприятий — масштабный городской пленэр, который прошел 26 апреля в историческом парке музея-заповедника “Царицыно”. Участие в нем приняли более тысячи школьников, студентов колледжей, родителей и педагогов. В течение дня они рисовали дворцовый ансамбль и пейзажи», — отметили в пресс-службе ведомства.
Кроме того, участники пленэра создавали свои работы в разных техниках: акварелью, карандашом, углем, пастелью или маркерами. Для этого на территории музея-заповедника выбрали пять локаций. Например, на одной из них художники писали акварелью виды Большого Царицынского дворца, а на другой — создавали графические зарисовки Дворцовой площади углем и карандашом. Сухой пастелью участники изобразили Храм Иконы Божией Матери «Живоносный источник» и Кавалерский корпус, а маркерами — Фигурный мост.
На мастер-классах под открытым небом профессиональные художники рассказали ребятам, как создавать работы в стиле архитектурного скетчинга. А искусствоведы и эксперты музея-заповедника «Царицыно» провели для педагогов лекции о цифровом искусстве и художественном текстиле ХХI века.
«Проект “АРТерия” делает очень хорошее дело, организуя такие активности. Это позволяет расширить кругозор детей и дает им возможность попробовать себя в новой области творчества. Это также способствует творческой коммуникации, помогает найти друзей — такой обмен опытом крайне важен», — приводятся в материале слова современного художника Петра Скляра.
До 3 мая участники пленэра могут отправить свои работы на конкурс — лучшие рисунки разместят на бульварах столицы.