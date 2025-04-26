Более тысячи художников собрал масштабный пленэр в музее-заповеднике «Царицыно»

Кроме того, участники пленэра создавали свои работы в разных техниках: акварелью, карандашом, углем, пастелью или маркерами. Для этого на территории музея-заповедника выбрали пять локаций. Например, на одной из них художники писали акварелью виды Большого Царицынского дворца, а на другой — создавали графические зарисовки Дворцовой площади углем и карандашом. Сухой пастелью участники изобразили Храм Иконы Божией Матери «Живоносный источник» и Кавалерский корпус, а маркерами — Фигурный мост.