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Орлана-белохвоста заметили в Керженском заповеднике

Орлана-белохвоста заметили в Керженском заповеднике на территории Нижегородской области. Об этом сообщается на официальной странице заповедника в соцсети.

Источник: страница Керженского заповедника Вконтакте

По данным специалистов, редкую птицу инспекторы увидели во время выполнения контрольно-надзорных мероприятий на реке Керженец. Как отмечается, вероятно, орлан гнездится в заповеднике. Данный вид занесен в Красную книгу Российской Федерации. Орлан-белохвост является крупной птицей, длина тела которой составляет 85−99 см, размах крыльев 2 метра и более. Питается орлан в основном рыбой.

Ранее сообщалось, что в 2025 году природная весна наступила в Керженском заповеднике Нижегородской области на две недели раньше.