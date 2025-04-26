Орлана-белохвоста заметили в Керженском заповеднике

По данным специалистов, редкую птицу инспекторы увидели во время выполнения контрольно-надзорных мероприятий на реке Керженец. Как отмечается, вероятно, орлан гнездится в заповеднике. Данный вид занесен в Красную книгу Российской Федерации. Орлан-белохвост является крупной птицей, длина тела которой составляет 85−99 см, размах крыльев 2 метра и более. Питается орлан в основном рыбой.