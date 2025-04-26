Ричмонд
+21°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МАРТ заявил о проверке мест продажи искусственных цветов перед Радуницей

МАРТ проверил точки продажи искусственных цветов перед Радуницей и нашел нарушения.

Источник: Комсомольская правда

МАРТ заявил о проверке мест продажи искусственных цветов перед Радуницей. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

В сообщении говорится, что в преддверии Радуницы сотрудники МАРТ проверили 124 объекта, а также места продаж искусственных цветов. Согласно данным, в 59 объектах, или 48%, были установлены нарушения законодательства о торговле и защите прав потребителей.

В частности, указываются отсутствие ценников, информации о продавце, месте нахождения, книги замечаний и предложений, режиме работы. Также называются недоведение до сведения покупателей данных про товар, отсутствие или же ненадлежащее оформление нагрудных знаков у продавцов.

Сообщается, что в Могилеве были обнаружены факты продажи искусственных цветов в неустановленных местах. МАРТ направил рекомендации про устранение нарушений субъектам, которые их допустили.

Ранее Госстандарт запретил продавать в Беларуси популярный молочный шоколад из России.

Тем временем в Минске коммерческая фирма выплатила зарплату 14 сотрудникам после вмешательства прокуратуры: «Задолженность по выплате составила 38 000 рублей».

А еще Нацбанк проанонсировал внедрение мгновенных платежей по QR-коду в Беларуси.