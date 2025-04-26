МАРТ заявил о проверке мест продажи искусственных цветов перед Радуницей. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
В сообщении говорится, что в преддверии Радуницы сотрудники МАРТ проверили 124 объекта, а также места продаж искусственных цветов. Согласно данным, в 59 объектах, или 48%, были установлены нарушения законодательства о торговле и защите прав потребителей.
В частности, указываются отсутствие ценников, информации о продавце, месте нахождения, книги замечаний и предложений, режиме работы. Также называются недоведение до сведения покупателей данных про товар, отсутствие или же ненадлежащее оформление нагрудных знаков у продавцов.
Сообщается, что в Могилеве были обнаружены факты продажи искусственных цветов в неустановленных местах. МАРТ направил рекомендации про устранение нарушений субъектам, которые их допустили.
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