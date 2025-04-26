Три вида популярной закуски к пиву из России попали под запрет в Беларуси

Три вида популярной закуски к пиву попали под запрет в Беларуси. Подробности обнародовали в пресс-службе Госстандарта.
Говорится, что под запретом оказалась вяленая пищевая продукция «Янтарная» рыбка с перцем (кусочки) с маркировкой «Chipka». Производителем продукции является компания «Спрут» (Москва, Россия).
Установлено, что массовая доля влаги в продукте оказалась 18,6% при норме не менее 30%. Это не позволяет идентифицировать его как вяленый рыбный продукт. Кроме того, при производстве изготовитель применял недопустимые для сушеной продукции консерванты. Речь идет про сорбат калия (Е202), бензоат натрия (Е211), пиросульфит натрия (Е223). Все они указаны в маркировке.
Госстандарт запретил продавать в Беларуси три вида российской популярной закуски к пиву. Фото: danger.gskp.by.
Также под запрет попали вяленая пищевая рыбная продукция паутинка «Семги» ароматизированная с маркировкой «Chipka» и вяленая пищевая продукция «Янтарная» соломка с перцем с маркировкой «Chipka» от названного производителя. В них были обнаружены идентичные нарушения. Все указанное запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 26 апреля.
Тем временем Госстандарт запретил продавать в Беларуси три вида российской вяленой рыбы.
Ранее два вида шоколадных бомбочек из России попали под запрет продаж в Беларуси.
А еще Госстандарт запретил продавать в Беларуси популярный молочный шоколад из России.