Три вида популярной закуски к пиву из России попали под запрет в Беларуси

Установлено, что массовая доля влаги в продукте оказалась 18,6% при норме не менее 30%. Это не позволяет идентифицировать его как вяленый рыбный продукт. Кроме того, при производстве изготовитель применял недопустимые для сушеной продукции консерванты. Речь идет про сорбат калия (Е202), бензоат натрия (Е211), пиросульфит натрия (Е223). Все они указаны в маркировке.