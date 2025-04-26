Медведев выступит с лекцией на марафоне «Знание. Первые» 29 апреля

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев 29 апреля выступит с лекцией на марафоне «Знание. Первые» в Москве, сообщили РИА Новости в просветительской организации.
«Дмитрий Медведев выступит на просветительском марафоне российского общества “Знание” Знание. Первые, который этой весной будет посвящен 80-летию Великой Победы», — говорится в сообщении.
Уточняется, что лекция, которую зампред Совбеза РФ прочитает 29 апреля, будет называться «Наш опасный мир: кто виноват и что делать?».
«Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации расскажет, как Великая Отечественная война изменила мир, повлияла на сегодняшние события и глобальное будущее», — отметили организаторы.
Мероприятие пройдет на центральной площадке марафона в Музее Победы на Поклонной горе в Москве.
Всего на марафоне соберутся более 25 тысяч молодых людей. Их ждут свыше 130 выступлений лекторов российского общества «Знание».
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.