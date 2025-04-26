Снежный покров может появиться в некоторых районах Башкирии на следующей неделе

Синоптики Башгидромета озвучили прогноз на ближайшие дни — по данным специалистов, погода в республике будет контрастной.
В выходные сохранится теплая погода — ночью температура составит +6, +12 градусов, днем потеплеет до +17, +23.
— В большинстве районов будут наблюдаться дожди различной интенсивности, местами с грозами. В начале следующей недели в тыловой части активного циклона резко похолодает — ночью до −3,+2°, днем до +5,+10°, — передали синоптики.
Среднесуточная температура воздуха в Башкирии будет ниже нормы на четыре градуса. Дожди в холодной воздушной массе перейдут в мокрый снег. Осадки будет сопровождать ветер с порывами до 20 метров в секунду. Из-за резкого похолодания в отдельных районах в конце апреля отмечается высокая вероятность появления снежного покрова, но надолго он не задержится.
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