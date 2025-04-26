Снежный покров может появиться в некоторых районах Башкирии на следующей неделе

Среднесуточная температура воздуха в Башкирии будет ниже нормы на четыре градуса. Дожди в холодной воздушной массе перейдут в мокрый снег. Осадки будет сопровождать ветер с порывами до 20 метров в секунду. Из-за резкого похолодания в отдельных районах в конце апреля отмечается высокая вероятность появления снежного покрова, но надолго он не задержится.