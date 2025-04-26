«Минсктранс» заявил о задержках общественного транспорта из-за пробок в Минске

Отмечается, что 26 апреля, в рабочую субботу, скопления общественного транспорта наблюдаются около станции метро «Могилевская», а также по Партизанскому проспекту. В организации обращают внимание, что движение транспорта на озвученных участках осуществляется с нарушением графика до 20 минут.