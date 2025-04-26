«Минсктранс» заявил о задержках общественного транспорта из-за пробок в Минске. Об этом сообщили в пресс-службе организации «Минсктранс».
Отмечается, что 26 апреля, в рабочую субботу, скопления общественного транспорта наблюдаются около станции метро «Могилевская», а также по Партизанскому проспекту. В организации обращают внимание, что движение транспорта на озвученных участках осуществляется с нарушением графика до 20 минут.
Ранее БЖД сказала белорусам о задержках и сбоях при покупке электронных билетов.
Кстати, мы узнали, что изменится на 62-летнем закрытом мосте в Минске: он будет металлическим и всего на трех опорах, а двойную сплошную заменят разделительной полосой.
Тем временем ГАИ Беларуси сказала про новый фотофиксатор скорости, не обозначающийся знаками.