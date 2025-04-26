В Беларуси директор турфирмы обманула 100 человек на 3,3 миллиона рублей

В момент предварительного следствия было установлено, что 48-летняя жительница Бреста была директором одной из туристических фирм города. Так, в период с июля 2022 года по май 2024 года она через обман и злоупотребление доверием завладела денежными средствами более 100 потерпевших. Общая сумма составила более 3,3 миллиона рублей.