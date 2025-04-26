В Беларуси директор турфирмы обманула 100 человек на 3,3 миллиона рублей. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Брестской области.
В момент предварительного следствия было установлено, что 48-летняя жительница Бреста была директором одной из туристических фирм города. Так, в период с июля 2022 года по май 2024 года она через обман и злоупотребление доверием завладела денежными средствами более 100 потерпевших. Общая сумма составила более 3,3 миллиона рублей.
Сообщается, что часть денег фигурантка получила от клиентов своей фирмы в счет оплаты туруслуг, которые оказаны не были. Остальные деньги были получены брестчанкой в виде займов под проценты. В прокуратуре пояснили, что денежные средства женщина брала взаймы под предлогом развития компании, обещая потенциальным клиентам выгодные путевки.
«После наступления срока возврата денег — она отказывалась от своих обещаний», — отметили в прокуратуре.
Уголовное дело было направлено в суд. Жительнице Бреста инкриминировано мошенничество в особо крупном размере, в том числе совершенное повторно.
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