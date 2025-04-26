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В Беларуси директор турфирмы обманула 100 человек на 3,3 миллиона рублей

Директор турфирмы обманула 100 белорусов на 3,3 миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси директор турфирмы обманула 100 человек на 3,3 миллиона рублей. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Брестской области.

В момент предварительного следствия было установлено, что 48-летняя жительница Бреста была директором одной из туристических фирм города. Так, в период с июля 2022 года по май 2024 года она через обман и злоупотребление доверием завладела денежными средствами более 100 потерпевших. Общая сумма составила более 3,3 миллиона рублей.

Сообщается, что часть денег фигурантка получила от клиентов своей фирмы в счет оплаты туруслуг, которые оказаны не были. Остальные деньги были получены брестчанкой в виде займов под проценты. В прокуратуре пояснили, что денежные средства женщина брала взаймы под предлогом развития компании, обещая потенциальным клиентам выгодные путевки.

«После наступления срока возврата денег — она отказывалась от своих обещаний», — отметили в прокуратуре.

Уголовное дело было направлено в суд. Жительнице Бреста инкриминировано мошенничество в особо крупном размере, в том числе совершенное повторно.

Ранее в Минске коммерческая фирма выплатила зарплату 14 сотрудникам после вмешательства прокуратуры: «Задолженность по выплате составила 38 000 рублей».

Тем временем сотрудница банка не дала белоруске оплатить посылку от «звезды» сериала «Постучись в мою дверь»: «Влюбленный “Керем Бюрсин” выслал дорогие ювелирные изделия».

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