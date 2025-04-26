Конец апреля подвел, как встретит май? Прогнозом на неделю поделился Дмитрий Рябов

Апрель не устает удивлять своим непостоянством в погоде. Его бросает то в жар, то в холод. После летнего тепла в последние выходные холодный воздух северных широт вновь принес похолодание. Холодная с заморозками погода сохранится в воскресенье и понедельник. Но уже в заключительные дни апреля тепло начнет возвращаться! Однако такого аномального «плюса», как на уходящей неделе, ждать не стоит. Будет преобладать умеренно-теплая с кратковременными дождями погода. Об этом рассказал синоптик Дмитрий Рябов.