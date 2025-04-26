Конец апреля подвел, как встретит май? Прогнозом на неделю поделился Дмитрий Рябов

В начале недели на погоду будет влиять фронты высокого атмосферного давления. В ночные и утренние часы большая вероятность заморозков. Днем в понедельник погода начнет постепенно исправляться — вероятность осадков будет небольшой, а температура уверенно поднимется до +12…+15°C. С небольшими дождями ожидается во вторник от +10 до +16°C. Влажность воздуха до 70%. Ветер западной четверти, умеренный.
В середине недели метеоусловия станут определять малоактивные атмосферные фронты запада Европы. Будет преобладать облачная с прояснениями погода. В большинстве районов пройдут локальные кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, умеренный. Влажность до 80%. Ночью в среду от +3 до +8°C, в дневные часы от +12 до +18°C.
Предварительно, в первых числах мая погодные условия станут формировать очередные атмосферные фронты с северо-запада Европы. В большинстве районов пройдут дожди различной интенсивности. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, умеренный. Влажность до 80%. Ночью от +3 до +8°C. Днем в четверг от +6 по юго-востоку до +13°C по западу, в пятницу от +7 в Витебске до +15°C в Бресте.
В первые майские выходные — облачно с прояснениями, в большинстве районов не обойдется без кратковременных дождей. Ветер переменных направлений, умеренный. Ночью и утром туман. Влажность до 70%. Ночью от +2 до +7°C, в середине дня в субботу от +10 до +15°C, в воскресенье — +12…+16°C.