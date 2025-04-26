На ВДНХ прошла акция «Сад памяти», приуроченная к юбилею Победы

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Акция «Сад памяти», приуроченная к 80-летию Победы, состоялась на ВДНХ в Москве в субботу, сообщается в Telegram-канале главной выставки страны.
«Сегодня на ВДНХ состоялась традиционная международная акция “Сад памяти”, приуроченная в этом году к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ее участники высадили на территории Главной выставки страны кленовую аллею в память о героях войны», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в акции приняли участие летчики-космонавты, Герои России Федор Юрчихин, Сергей Прокопьев и Александр Лазуткин, актеры Нил Кропалов, Александр Лукин и Инна Гомес, радиоведущий Антон Юрьев, генеральный директор АНО «Сад памяти» Вячеслав Харламов и команда ВДНХ.