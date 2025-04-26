Ричмонд
+22°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На ВДНХ прошла акция «Сад памяти», приуроченная к юбилею Победы

Акция «Сад памяти», приуроченная к 80-летию Победы, состоялась на ВДНХ в Москве.

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Акция «Сад памяти», приуроченная к 80-летию Победы, состоялась на ВДНХ в Москве в субботу, сообщается в Telegram-канале главной выставки страны.

«Сегодня на ВДНХ состоялась традиционная международная акция “Сад памяти”, приуроченная в этом году к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ее участники высадили на территории Главной выставки страны кленовую аллею в память о героях войны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в акции приняли участие летчики-космонавты, Герои России Федор Юрчихин, Сергей Прокопьев и Александр Лазуткин, актеры Нил Кропалов, Александр Лукин и Инна Гомес, радиоведущий Антон Юрьев, генеральный директор АНО «Сад памяти» Вячеслав Харламов и команда ВДНХ.