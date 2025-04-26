На ВДНХ прошла акция «Сад памяти», приуроченная к юбилею Победы

«Сегодня на ВДНХ состоялась традиционная международная акция “Сад памяти”, приуроченная в этом году к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ее участники высадили на территории Главной выставки страны кленовую аллею в память о героях войны», — говорится в сообщении.