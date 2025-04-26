Покупатель смартфонов расстрелял продавца в Батайске

В Батайске возбудили уголовное дело после нападения во время сделки по продаже смартфонов. По данным полиции, инцидент произошел в ночь на 25 апреля на улице Быковского, сообщили в главке ведомства.
Конфликт разгорелся между двумя мужчинами, один из которых — 32-летний местный житель — получил огнестрельные ранения из травматического пистолета и был госпитализирован.
Предварительно установлено, что мужчина, представившийся покупателем, договорился о встрече для приобретения гаджетов. Однако вместо оплаты он выхватил телефоны и, открыв стрельбу, скрылся с места преступления.
На место оперативно прибыли сотрудники полиции и медики. Следствие квалифицировало действия подозреваемого как разбой.
В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего и разыскивают подозреваемого.