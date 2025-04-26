Пыльная буря, дожди и грозы: штормовое предупреждение объявлено почти по всему Казахстану

27 апреля утром и днем на севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный утром и днем на севере, западе, в центре и горных районах области 15−20, на горных перевалах области порывы 23 м/с. На севере, западе, в центре и предгорных районах области ожидается высокая пожарная опасность.