Театр имени Ленсовета заменил спектакли с участием Боярского

С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 апр — РИА Новости. Народный артист РСФСР Михаил Боярский, которого недавно выписали из больницы после того, как он получил ушиб, по состоянию здоровья не выйдет на сцену театра имени Ленсовета в воскресенье, сообщил театр.
Восемнадцатого апреля в театре имени Ленсовета рассказали, что Боярский в связи с болезнью не будет в этот день участвовать в спектакле «Ромео и Джульетта», где он играет герцога Эскала, но его голос прозвучит в записи. В сообщении отмечалось, что состояние здоровья артиста не вызывает опасений. Позже РИА Новости уточнили в театре, что артист получил небольшой ушиб, оступившись на сцене, подозрение на перелом ребер не подтвердилось. Концертный директор артиста Александр Зыкин сообщал РИА Новости, что госпитализация Боярского была связана с подозрением на перелом ребер и ушиб легкого. Артиста выписали из больницы в среду, 23 апреля.
«Друзья, к нашему общему огорчению, завтра спектакль “В этом милом старом доме” всё же не состоится: состояние здоровья Михаила Сергеевича Боярского пока всё-таки не позволяет ему выходить на сцену», — говорится в сообщении в Telegram-канале театра имени Ленсовета.
Уточняется, что вместо двух показов спектакля «В этом милом старом доме» в воскресенье в 13.00 и 18.00 состоится спектакль «Без вины виноватые».
Боярский в качестве приглашенного артиста играет в трех спектаклях театра имени Ленсовета: «В этом милом старом доме», «Ромео и Джульетта» и «Театральный роман». Показ спектакля «Театральный роман» намечен на 29 апреля.