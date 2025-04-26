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Большинство белорусов работают на частников

Белстат рассказал, как выглядит рынок труда. Самое главное: большинство белорусов работают в частных компаниях. По данным Белстата, в 2024 году 57% занятых трудились в частном секторе. На госпредприятиях работают 38,6%, а в иностранных компаниях — 4,4%.

Источник: Смартпресс

Кто работает

В экономике страны заняты более 4,1 миллиона человек. Женщин и мужчин почти поровну — 50,5% и 49,5%.

Почти 80% работающих живут в городах и посёлках, а в сельской местности трудится только каждый пятый.

Средний возраст белорусского работника — 42,4 года. При этом молодёжь (15−31 лет) составляет почти 20% всех занятых. Молодые люди также всё активнее идут в руководство: 10,4% молодых специалистов занимают руководящие должности.

Где работают белорусы

Самыми популярными отраслями остаются:

  • Промышленность — 23,4%
  • Торговля и ремонт автомобилей — 13,8%
  • Образование — 11%
  • Медицина и соцуслуги — 9,9%
  • Сельское хозяйство — 8,3%

Женщины чаще работают в сфере услуг, мужчины — в производстве.

Сколько зарабатывают

Средняя зарплата в Беларуси в марте 2025 года составила 2 601,8 рубля, что на 18,4% больше, чем год назад.

Наибольшие заработки — у специалистов в сфере IT и связи (6 417,6 рубля) и финансов (4 052,8 рубля).

Волонтёрят помимо работы

Белорусы активно помогают обществу: 76% волонтёров — женщины. Чаще всего они занимаются благоустройством городов, участвуют в социальных проектах и помогают животным. Средний возраст волонтёра — 46 лет, а большинство из них совмещают помощь с основной работой.