Большинство белорусов работают на частников

Кто работает
В экономике страны заняты более 4,1 миллиона человек. Женщин и мужчин почти поровну — 50,5% и 49,5%.
Почти 80% работающих живут в городах и посёлках, а в сельской местности трудится только каждый пятый.
Средний возраст белорусского работника — 42,4 года. При этом молодёжь (15−31 лет) составляет почти 20% всех занятых. Молодые люди также всё активнее идут в руководство: 10,4% молодых специалистов занимают руководящие должности.
Где работают белорусы
Самыми популярными отраслями остаются:
- Промышленность — 23,4%
- Торговля и ремонт автомобилей — 13,8%
- Образование — 11%
- Медицина и соцуслуги — 9,9%
- Сельское хозяйство — 8,3%
Женщины чаще работают в сфере услуг, мужчины — в производстве.
Сколько зарабатывают
Средняя зарплата в Беларуси в марте 2025 года составила 2 601,8 рубля, что на 18,4% больше, чем год назад.
Наибольшие заработки — у специалистов в сфере IT и связи (6 417,6 рубля) и финансов (4 052,8 рубля).
Волонтёрят помимо работы
Белорусы активно помогают обществу: 76% волонтёров — женщины. Чаще всего они занимаются благоустройством городов, участвуют в социальных проектах и помогают животным. Средний возраст волонтёра — 46 лет, а большинство из них совмещают помощь с основной работой.