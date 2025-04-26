Мелании Трамп исполнилось 55 лет

Первая леди США Мелания Трамп отмечает день рождения — 26 апреля 2025 года ей исполняется 55 лет. На втором сроке президентства Дональда Трампа его супруга предпочитает появляться на публике как можно реже. В последний раз ее видели на Пасху 20 апреля — на мероприятии в Белом доме. А в свой праздник первая леди США присутствует на похоронах — вместе с президентом Дональдом Трампом она провожает в последний путь папу Римского Франциска. С ним она встречалась лично в 2017 году во время визита Трампа в Италию — и позже призналась в соцсетях, что это была встреча, которую она никогда не забудет. Тогда же Мелания Трамп официально подтвердила, что исповедует католичество. Она стала второй первой леди США, принадлежащей к этой конфессии, — первой была Жаклин Кеннеди.