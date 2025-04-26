Опубликован график отключения воды в Уфе

На следующей неделе из-за ремонтных работ «Уфаводоканала» в 176 жилых домах в Уфе на несколько часов будут отключать воду. Соответствующие предупреждение появилось на сайте предприятия. Ниже публикуем график отключений и адресный список.
28 апреля (понедельник) с 10:00 до 18:00 холодной и горячей воды не будет в домах по улицам:
— Интернациональная, 123/1;
— Кремлевская, 19;
— Первомайская, 75а, 76/1, 79, 80, 81, 81/1, 82, 83, 84, 84/1, 85, 86, 87;
— Черниковская, 22.
С 10:30 10 29 апреля до 00:30 30 апреля без холодной воды останутся дома по улице Российская, 43/6, 43/7, 43/8, 43/9, 43/11.
С 11:00 29 апреля до 8:00 30 апреля холодное и горячее водоснабжение приостановят на улицах:
— Борисоглебская, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28/1, 30, 30/1, 30/2, 31, 34, 37;
— Кольцевая 159/1, 177;
— Коммунаров 26.
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