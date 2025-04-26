В Кишиневе в поминальные дни до кладбища Святого Лазаря будет ходить бесплатный транспорт

В связи с Поминальными днями примэрия Кишинёва организует бесплатный транспорт до кладбища Святого Лазаря. Как сообщили в мэрии, специальные маршруты будут работать 27 и 28 апреля.
Для удобства горожан подготовлены десятки автобусов, чтобы обеспечить бесперебойное сообщение с одним из крупнейших кладбищ столицы. При необходимости количество транспортных средств будет оперативно увеличено в зависимости от пассажиропотока.
Примэрия призывает жителей Кишинёва учитывать изменения в движении общественного транспорта и планировать свои поездки заранее.