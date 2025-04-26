Французский суд признал Россию владельцем церкви и кладбища в Ницце

Это решение урегулировало имущественный спор с Русской православной культовой ассоциацией Ниццы (ACOR), которая ранее управляла этими и рядом других объектов.
«С четверга этой светской ассоциации (ACOR — ред.), основанной в 1923 году, грозит выселение. На основании постановления апелляционного суда Экс-ан-Прованса она должна передать ключи от церкви на улице Лоншан, а также русское кладбище Кокад, Кремлю», — сообщает газета.
В феврале 2021 года суд Ниццы подтвердил право собственности России на три участка, прилагающих к Свято-Николаевскому собору в городе, но оставил за ACOR участки, на которых расположена церковь святых Николая и Александры и кладбище Кокад.