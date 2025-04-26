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В Перми почтили память героев Чернобыля

В ликвидации последствий аварии на атомной электростанции принимали участие 5 тысяч пермяков.

Источник: сайт губернатора и правительства Пермского края

26 апреля в Перми прошли памятные мероприятия, посвященные 39-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Напомним, авария на АЭС произошла в 1986 году. Взрывом разрушило реактор, произошел выброс радиоактивных веществ. Последствия страшной катастрофы устраняли более полмиллиона человек. В числе ликвидаторов было около 5 тысяч пермяков.

В Перми в память об их мужестве состоялось возложение цветов к мемориалу «Во имя жизни». Участие в мероприятии приняли представители ведомств Пермского края, участники ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, родственники ветеранов, юнармейцы.