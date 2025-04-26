В Перми почтили память героев Чернобыля

26 апреля в Перми прошли памятные мероприятия, посвященные 39-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Напомним, авария на АЭС произошла в 1986 году. Взрывом разрушило реактор, произошел выброс радиоактивных веществ. Последствия страшной катастрофы устраняли более полмиллиона человек. В числе ликвидаторов было около 5 тысяч пермяков.