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Жители Уфы выстроились в огромную очередь, чтобы посмотреть на цветение сакуры

По словам местных жителей, некоторые стояли в очереди часами.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе сегодня, 26 апреля, у входа в Ботанический сад царил настоящий ажиотаж: почти 200 человек выстроились в огромную очередь, чтобы посмотреть на цветение сакуры. Некоторым горожанам пришлось стоять в веренице часами. Об этом «КП-Уфа» сообщили местные жители.

По словам горожан, очередь не убывала на протяжении всего дня. Касса, которая должна была принимать людей до 17:30, продолжила работать и после 18:00. Вход в сад, к слову, стоит 250 рублей. Для детей — 150.

— Я из сада в 6 вышла. На выходе спросила у охранника: «Решили график изменить?». Он сказал, что да, — поделилась уфимка.

Ниже — публикуем фотографии той самой сакуры, которая стала причиной активного интереса горожан.

Дарья КИНЗИКЕЕВА Дарья КИНЗИКЕЕВА Дарья КИНЗИКЕЕВА.

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