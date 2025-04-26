Жители Уфы выстроились в огромную очередь, чтобы посмотреть на цветение сакуры

В Уфе сегодня, 26 апреля, у входа в Ботанический сад царил настоящий ажиотаж: почти 200 человек выстроились в огромную очередь, чтобы посмотреть на цветение сакуры. Некоторым горожанам пришлось стоять в веренице часами. Об этом «КП-Уфа» сообщили местные жители.