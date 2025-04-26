Жители Уфы выстроились в огромную очередь, чтобы посмотреть на цветение сакуры

В Уфе сегодня, 26 апреля, у входа в Ботанический сад царил настоящий ажиотаж: почти 200 человек выстроились в огромную очередь, чтобы посмотреть на цветение сакуры. Некоторым горожанам пришлось стоять в веренице часами. Об этом «КП-Уфа» сообщили местные жители.
По словам горожан, очередь не убывала на протяжении всего дня. Касса, которая должна была принимать людей до 17:30, продолжила работать и после 18:00. Вход в сад, к слову, стоит 250 рублей. Для детей — 150.
— Я из сада в 6 вышла. На выходе спросила у охранника: «Решили график изменить?». Он сказал, что да, — поделилась уфимка.
Ниже — публикуем фотографии той самой сакуры, которая стала причиной активного интереса горожан.
Дарья КИНЗИКЕЕВА Дарья КИНЗИКЕЕВА Дарья КИНЗИКЕЕВА.
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