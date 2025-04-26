В рамках 26-го тура РПЛ «Ростов» на домашнем поле сыграл вничью с «Локомотивом»

Футбольный клуб «Ростов» на домашнем поле сыграл вничью с московским «Локомотивом». Встреча закончилась со счетом 1:1.
Несмотря на непрекращающиеся атаки хозяев поля, ростовский клуб смог порадовать болельщиков только одним голом. На 22-й минуте отличился Кирилл Щетинин. После этого в дончан было множество моментов, которые остались не реализованы.
«Локомотив» смог отыграться лишь на 75-й минуте — у москвичей забил Алексей Батраков.
После этого счет на табло не менялся.
По итогам матча «Локомотив» и «Ростов» остались на 6-й и 7-й строчке турнирной таблицы.
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