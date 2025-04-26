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Около 260 пассажиров эвакуировались из поезда Орша — Кричев из-за задымления

В машинном отделении дизель-поезда Орша-Кричев произошло задымление, пассажиры эвакуировались.

Источник: Комсомольская правда

Около 260 пассажиров эвакуировались из поезда Орша — Кричев из-за задымления. Подробности сообщили пресс-служба Белорусской железной дороги (БЖД) и МЧС Беларуси.

Согласно предоставленной ведомствами информации, в субботу, 26 апреля, в районе 15.00, на станции Погодино, расположенной в городе Горки, произошло задымление в машинном отделении дизель-поезда № 6537, следовавшего по маршруту Орша — Кричев.

По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило в 15.52. Однако, к моменту прибытия спасательных подразделений, задымление уже было успешно ликвидировано машинистом поезда. Пассажиры самостоятельно эвакуировались из состава.

В пресс-центре БЖД подтвердили, что на момент инцидента в поезде находилось около 260 человек. Подчеркивается, что никто из пассажиров не пострадал.

Происшествие привело к задержкам в движении поездов. Ожидается, что поезд № 6537 прибудет на конечную станцию с опозданием до двух часов. Обратный рейс, дизель-поезд № 6536 Кричев — Орша, также задерживается ориентировочно на полтора часа.

Белорусская железная дорога принимает меры для обеспечения своевременной доставки пассажиров к пунктам назначения. Причины инцидента выясняются в ходе служебного расследования. Пассажирам, желающим получить актуальную информацию о расписании поездов, рекомендуется обращаться в контакт-центр БЖД по телефону 105.

Представители Белорусской железной дороги приносят извинения пассажирам за причиненные неудобства.

Напомним, в декабре 2024 года дизель-поезд с пассажирами загорелся во время движения в Гродненской области, при этом часть состава сгорела дотла.

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