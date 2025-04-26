Дочь Волочковой по-королевски вышла замуж в Петербурге: фоторепортаж

Ранее звездная мама не воздерживалась от комментариев в сторону избранника дочери Ариадны: на их долгий союз она ставок не делала и опасалась, что наследница сменит фамилию. Но в день свадьбы на ее шее заметили кулон в виде «Древа жизни» — оберега, который надевают для привлечения счастья в семью. Уходя в символизм, отметим, что в день торжества — в конце апреля — в Петербурге пошел снег. Такая погода сулит финансовое благополучие новой семьи.