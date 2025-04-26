Дочь Волочковой по-королевски вышла замуж в Петербурге: фоторепортаж

Свадьба Ариадны Волочковой и ее избранника Никиты проходит в эти минуты в особняке Мясникова. По ходу подготовки к празднику мать невесты охотно делилась с журналистами деталями будущего торжества. Так, акцент Волочкова делала на том, что свадьбу организуют, исключительно соблюдая пожелания невесты. Ее «заказ» включал праздник в стиле «Великого Гэтсби», семейность и отсутствие «лишних» гостей — журналистов.
Привыкшая к вниманию прессы Волочкова-старшая, видимо, до конца не смирилась с тихим форматом праздника. Балерина хоть и объявила заранее о недопуске журналистов на свадьбу, охотно и активно поговорила с прессой перед свадьбой и угостила собеседников тортом. А вот Ариадна на уступки не пошла — отрезала все вопросы СМИ четким «Я уже жена» и поспешила подняться в торжественный зал после короткой фотосессии с женихом, матерью и бабушкой.
Ариадна и Анастасия не сошлись и в выборе нарядов. Как всегда яркая экс-балерина пришла на свадьбу в золотом платье и плаще, расшитыми бисером. Из украшений Волочкова-старшая выбрала комплект из ожерелья, серег и кольца с массивными камнями, который ей когда-то подарила ее мать. Ариадна решила поскромничать: простая укладка, минимум украшений и непышное белое платье невесты. Его сшила мастерица, которая долго создавала наряды для выступлений Анастасии Волочковой.
Меж тем организатор свадьбы рассказала, что банкет создали «по всем пожеланиям невесты». В меню «трюфельное пате, хамон с уткой, устрицы и морепродукты, каре барана, торта два — подарок от Анастасии и тот, что хотела невеста». Стиль торжества — эстетика «Великого Гэтсби», которая сочетает необарокко и «ревущие 20-е». Из декора — белые цветы: розы, эустомы, гипсофилы. Танцевать гости будут под живую музыку, а одну песню даже споет Анастасия Волочкова.
Ранее звездная мама не воздерживалась от комментариев в сторону избранника дочери Ариадны: на их долгий союз она ставок не делала и опасалась, что наследница сменит фамилию. Но в день свадьбы на ее шее заметили кулон в виде «Древа жизни» — оберега, который надевают для привлечения счастья в семью. Уходя в символизм, отметим, что в день торжества — в конце апреля — в Петербурге пошел снег. Такая погода сулит финансовое благополучие новой семьи.