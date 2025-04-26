Спектакль с участием Михаила Боярского отменили из-за состояния артиста

Напомним, что 13 апреля Михаил Боярский получил травму в театре — у него диагностировали перелом ребра и ушиб легкого. Из-за этого он уже пропустил спектакль «Ромео и Джульетта» 18 апреля, где его роль озвучивали в записи. В театре подчеркивают, что жизни и здоровью артиста ничего не угрожает, но врачи рекомендуют ему восстановиться перед возвращением на сцену.