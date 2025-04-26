Нижегородские закаты показали на билбордах Нью-Йорка и Дубая

«Двадцать четвертого апреля мы негласно объявили День нижегородского заката. В крупнейших городах России транслировали любимые виды на крупнейших поверхностях: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Самара и Владивосток… Но такую красоту должны увидеть и полюбить не только в России. Наши закаты — в Нью-Йорке и Дубае!» — написал Никитин в своем Telegram-канале.