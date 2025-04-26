НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 апр — РИА Новости. Красочные нижегородские закаты показали на билбордах Нью-Йорка и Дубая, а также нескольких крупных российских городов, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
«Двадцать четвертого апреля мы негласно объявили День нижегородского заката. В крупнейших городах России транслировали любимые виды на крупнейших поверхностях: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Самара и Владивосток… Но такую красоту должны увидеть и полюбить не только в России. Наши закаты — в Нью-Йорке и Дубае!» — написал Никитин в своем Telegram-канале.
Глава региона разместил фото и видео, снятые в городах, где на огромных экранах транслировали самые красивые виды на закат в Нижнем Новгороде и слоган на русском и английском языках: «У нас все по-настоящему».
«В Японии есть традиция смотреть на цветущую сакуру. Приглашаем всех познакомится и полюбить нашу традицию — наблюдать, как солнце садится над слиянием Волги и Оки», — заявил Никитин.
Нижний Новгород называют «столицей закатов», поскольку находящаяся на возвышенности центральная часть города с Кремлем и несколькими расположенными на разной высоте набережными развернута на северо-запад, благодаря чему можно с разных точек наблюдать панорамные виды на закат над реками Ока и Волга и местом их слияния — Стрелкой.