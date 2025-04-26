В общегородском субботнике в Уфе участие приняли более 65 тыс. человек

Сегодня, 26 апреля, на общегородском субботнике в Уфе участие приняли более 65 тыс. человек, также было задействовано 698 единиц техники. Об этом сообщила мэрия.
— Сделать общими усилиями город чище вышли работники жилищно-коммунальных служб, предприятий и организаций, представители общественных организаций, горожане. Также активное участие приняли сотрудники администраций районов и города, — рассказали в администрации.
Площадь очищенных улиц превысила 5 тыс. квадратных метров, дворов — 1,1 тыс. кв. м., скверов и парков — 278 тыс. кв. м. Всего было вывезено более 2,3 кубометров мусора.
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