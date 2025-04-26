Как будет работать общественный транспорт в Симферополе на Радоницу

«На Абдал-1 (вторые ворота), а также на Абдал-2 будет ездить семь единиц транспорта большого класса. Маршрут № 67, который едет с улицы Данилова через Севастопольскую, также будет заезжать через “Ашан”, через Московскую развязку, мимо Дворца водных видов спорта, на Абдал-1, Абдал-2. Будет работать шесть машин большого класса. В интервальном режиме с периодичностью в 20 минут», — уточнил начальник профильного управления.