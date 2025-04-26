Как будет работать общественный транспорт в Симферополе на Радоницу

«На Радоницу, в поминальные дни, в Симферополе будет работать несколько муниципальных маршрутов, на которых можно будет добраться до городских кладбищ — Абдал-1, Абдал-2, а также на кладбище в Комсомольском», — сказал он.
Для посещения кладбища Абдал-1 и Абдал-2 в крымской столице функционирует муниципальный автобусный маршрут: № 6, который едет с микрорайона Пневматика через Центральный рынок, площадь Советскую, Куйбышева, Московская и улицу Кечкеметская, напомнил Сухацкий.
«На Абдал-1 (вторые ворота), а также на Абдал-2 будет ездить семь единиц транспорта большого класса. Маршрут № 67, который едет с улицы Данилова через Севастопольскую, также будет заезжать через “Ашан”, через Московскую развязку, мимо Дворца водных видов спорта, на Абдал-1, Абдал-2. Будет работать шесть машин большого класса. В интервальном режиме с периодичностью в 20 минут», — уточнил начальник профильного управления.
Кроме того, с Бородинского кольца уехать к кладбищам можно на маршруте № 27, который едет из Белого-4 через Бородинское кольцо и улицу Кечкеметскую, добавил он.
«Дополнительно, с целью транспортного усиления, будет работать маршрут от Московского кольца до Абдал-1 и Абдал-2, здесь предусмотрены 10 единиц транспорта среднего класса. Автобусы будут ходить в интервальном режиме 10−15 минут», — сказал Сухацкий.
Также усилена работа транспорта в направлении Комсомольского и Аэрофлотского. По направлению поселка Грэсовский запущен маршрут, который будет ходить с 25 по 28 апреля.
Актуальную информацию о работе данных маршрутов в поминальные дни можно также найти в Telegram-канале «Маршрутная сеть».
Ранее Сухацкий сообщал, что в Симферополе к маю продлят автобусный маршрут № 13 — машины начнут ходить до станции железнодорожного вокзала.