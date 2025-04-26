Все ушедшие на запасные аэродромы рейсы вернулись в Сочи

СОЧИ, 26 апр — РИА Новости. Все воздушные судна, экипажи которых приняли решение уйти на запасные аэродромы из-за низкой видимости, вернулись в аэропорт Сочи, сообщила пресс-служба авиагавани.
«Все рейсы, уходившие на запасные аэродромы, вернулись в Сочи, обслуживаются и отправляются по городам назначения», — говорится в сообщении аэропорта.
Сегодня аэропорт Сочи проинформировал об одиннадцати рейсах, экипажи которых «ушли» на запасные аэродромы по погодным условиям (низкая видимость из-за тумана).
Согласно информации на онлайн-табло сочинского аэропорта, время вылета и прилета отложено у тридцати восьми рейсов. Южная транспортная прокуратура сообщила в Telegram-канале, что контролирует соблюдение прав пассажиров задержанных рейсов и организовала прием заявлений от граждан в аэропорту. По словам представителя аэропорта Сочи, авиакомпании стабилизируют расписание в течение ближайших суток.