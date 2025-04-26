Все ушедшие на запасные аэродромы рейсы вернулись в Сочи

Согласно информации на онлайн-табло сочинского аэропорта, время вылета и прилета отложено у тридцати восьми рейсов. Южная транспортная прокуратура сообщила в Telegram-канале, что контролирует соблюдение прав пассажиров задержанных рейсов и организовала прием заявлений от граждан в аэропорту. По словам представителя аэропорта Сочи, авиакомпании стабилизируют расписание в течение ближайших суток.