Два монтажника рухнули на мобильной платформе с высоты на стройке Минска. Подробности сообщили в МЧС Беларуси.
Несчастный случай, который произошел на строительном объекте в столице Беларуси, потребовал оперативного вмешательства спасателей МЧС. Как выяснилось по прибытии на место происшествия, обрушилась мобильная рабочая платформа, на которой находились двое монтажников, работавших на высоте около 12 метров.
В результате падения один из рабочих оказался в критической ситуации: его рука была заблокирована под тяжелыми металлическими элементами рухнувшей конструкции.
Сотрудники МЧС провели сложную операцию по извлечению пострадавшего, после чего он был передан бригаде медиков и доставлен в больницу.
Второму рабочему помощь в деблокировке не потребовалась. Однако, после проведенного осмотра, врачи скорой помощи также приняли решение о его госпитализации для дальнейшего обследования.
В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства, приведших к обрушению мобильной платформы.
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