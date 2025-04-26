Два монтажника рухнули на мобильной платформе с высоты на стройке Минска

Несчастный случай, который произошел на строительном объекте в столице Беларуси, потребовал оперативного вмешательства спасателей МЧС. Как выяснилось по прибытии на место происшествия, обрушилась мобильная рабочая платформа, на которой находились двое монтажников, работавших на высоте около 12 метров.